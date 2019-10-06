Vedat Muriç düşüşe geçti!

Bu sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de sezona oldukça etkili başlamıştı.

Şu ana kadar teknik direktör Ersun Yanal’ın, 7 maçta da ilk 11’de oynattığı Vedat, ligde son iki maçta gösterdiği performansla herkesi şaşırttı. Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmaları öncesinde 5 maçta 3 golün yanı sıra 1 de asist yapan, ülkesi Kosova Milli Takımı’nda da harikalar yaratan Muriç, ardından dibe vurdu.

Tottenham ve Manchester United’ın transfer listesine aldığı ve hatta hem Kosova’nın hem de Fenerbahçe’nin maçlarına izleme ekibinden yetkililerin geldiği 25 yaşındaki forvet, bu haberlerin içinde adeta yokları oynadı.

Gol pozisyonlarına fazla giremeyince morali bozulan Muriç, golsüz sona eren Galatasaray deplasmanında sadece tek şut atabilirken, Antalya önünde de 2 kez kaleyi yokladı ama isabet bile bulamadı.

Tecrübeli golcü, milli maç döneminde Kosova formasıyla tekrar gollerini atıp üzerindeki stresten kurtulmak istiyor.