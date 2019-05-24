..Ve Şenol Güneş gider

Siyah-Beyazlılar’da 4 yıllık Şenol Güneş dönemi, bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçıyla sona erecek. Sezonun sonlarına doğru A Milli Takımımız’ın teknik direktörlüğüne getirilen Güneş, Beşiktaş’taki döneminde Süper Lig şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa’da da kulübe büyük başarılar kazandırdı. Siyah-Beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 199 resmi maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 37 yenilgi aldı. Söz konusu 199 karşılaşmada 397 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 221 gol gördü. 2015-16 sezonunda Slaven Bilic’in yerine Kara Kartal’ın başına geçen tecrübeli teknik adam, 79 puan toplayarak takımı şampiyonluğa taşıdı.

Üst üste iki zafer

İkinci sezonunda da rakiplerine fırsat vermeyen Güneş ve öğrencileri, 2016-17 yılında 77 puanla mutlu sona ulaştı. Söz konusu sezonun Süper Kupa finalinde Kartal, Galatasaray’a kupayı kaptırdı. Son iki sezonda ise ligde ne yazık ki işler iyi gitmedi. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 2017- 2018 sezonunda 71 puan toplayabildi ve 4. sırada kaldı. Bu sezon Süper Lig’in 30. haftasına kadar zirve mücadelesinin içinde olan Güneş yönetiminde Beşiktaş, 31. haftada Galatasaray’a 2-0 yenilerek umutlarını tüketti.

İlklerin sahibi oldu

Güneş’in, Avrupa’daki performansına baktığımızda ise kulüp, en büyük başarısını onun döneminde yaşadı. Önceki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan Siyah- Beyazlılar, bu arenada en çok puana ulaşan Türk takımı unvanını elde etmekle kalmadı, gruptan namağlup lider çıkan, 11 golle rekor kıran ve Devler Ligi’nde en çok galibiyete ulaşan ilk Türk takımı oldu. Tecrübeli hocayla Siyah-Beyazlılar ayrıca Avrupa Ligi’nde 2016-2017 sezonunda çeyrek final oynadı. Bu turda Fransız temsilcisi Lyon’a penaltı atışları sonucunda elendi.

Taraftar onu unutmayacak

Beşiktaş’a özlediği birçok başarıyı yaşatan ve kulübün adını Türkiye sınırlarının dışına çıkmasını sağlayan teknik direktör Şenol Güneş’i, taraftarların da unutmaması bekleniyor. Vodafone Park’ta oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasında taraftarların, tribünü doldurup, Güneş’e kulüp adına yaptıkları için teşekkür edecekleri öğrenildi. Kötü geçen bu sezonda bile yönetime tepki gösterirken, hocalarının her zaman arkasında olan Siyah-Beyazlılar’ın, tecrübeli teknik adam için nasıl bir veda yapacakları merakla bekleniyor.