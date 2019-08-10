Ve Diagne kadroda

Son günlerde adı Premier Lig kulübü Aston Villa ile anılan Senegalli golcü, İngiltere’de transfer döneminin kapanmasıyla birlikte rotayı Suudi Arabistan’a çevirdi. Daha önce Al Rayyan ile yaptığı görüşmelere kaldığı yerden devam edecek olan Diagne’nin transferinin önümüzdeki hafta içerisinde çözülmesi bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, tecrübeli futbolcunun satışıyla beraber Finansal Fair Play konusunda bir hayli rahatlayacak ve hem forvet hem de ön libero takviyelerini gerçekleştirecek.