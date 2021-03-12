VCT Challengers 1. Aşama’da 3 haftadır süren büyük mücadelenin sonunda Masters Türkiye’de yer alacak 8 başarılı takım belli oldu. BBL, CSE, FUT, NOF, OXG, OS, RARE, ZZ; VCT Challengers aşamalarındaki en iyi 8 takım olarak Masters Türkiye’ye yükseldi. Bu 8’li arasında yer alan No Org Found takımı ise fastpay Wildcats ile güçlerini birleştirerek Masters Türkiye’de aynı kadro ile fastpay Wildcats olarak mücadele edeceğini duyurdu.Takımlar 12 Mart’ta başlayacak ve iki haftaya yayılacak olan Masters’ta yıl sonunda gerçekleşecek VALORANT Champions’a çıkma şansı için puan toplamaya başlayacak.

VCT Champions yolundaki ilk adım Masters Türkiye...

12 Mart’ta başlayacak olan VCT Masters Türkiye yarışında rekabet eden sekiz takım iki gruba ayrılacak. Gruplarda takımlar 3 haritalık maçlarda mücadele edecek. İki maçını kaybeden takımlar elenecek, iki maçını kazanan takımlar ise bir üst tura yükselecek. Yarı final mücadeleleri iki takımdan gelen toplam dört takımla başlayacak, bu aşamadan itibaren tekli eleme formatına geçiş yapılacak. Yarı finaller 3 haritalık, final ise 5 haritalık maç olarak oynanacak.

Her bölge VCT Masters’ın sağladığı prestijle beraber, başarı gösteren takımlar için tur puanı anlamına gelecek. Tur puanlarını erkenden toplamak da, ekiplerin yılın en büyük VALORANT espor finali olan VCT Champions’a katılma şansı kazanmaları için iyi bir başlangıç yapmalarına olanak sağlayacak.

12 Mart’ta başlayacak Masters Türkiye’de rekabet hat safhada!

Masters Türkiye’de yarışma şansı bulan 8 başarılı takım 12-13-14-18-19 Mart tarihlerindeki grup aşamalarında kozlarını paylaşacak. Yarı finaller 20 Mart’ta ve final maçları 21 Mart’ta gerçekleşecek. Tüm maç günlerinde yayınlar saat 17.00’da açılacak, karşılaşmalar ise 18.00’da başlayacak.

Tüm bu heyecanlı karşılaşmalar VALORANT Espor’un Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.