Vazgeçilmez adam Mehmet Topal!

Fenerbahçe’nin vazgeçilmez isimlerinden biri Mehmet Topal oldu.

01 Mart 2019, Cuma 08:45
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Vazgeçilmez adam Mehmet Topal!

2012-13 sezonunda transfer edilen tecrübeli futbolcudan hiçbir teknik adam vazgeçmiyor.

Aykut Kocaman, Advocaat, Cocu, Pereira ve Ersun Yanal’ın vazgeçilmezi olan Topal, ilk 11’deki yerini son dönemdeki performansıyla iyice sağlamlaştırdı.

Eljif, Jailson, M. Ekici, Tolgay, Zacj gibi isimlerin bulunduğu orta sahada Topal’ın yeri garanti oldu. 32 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertlilerde 289 maçta formayı giydi. Bu maçların tamamına yakınında ilk 11’de başlayan deneyimli orta saha oyuncusunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

(Milliyet)

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