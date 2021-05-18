Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four oynamaya hazırlanan temsilcimiz Anadolu Efes'in başarısında önemli pay sahibi Vasilije Micic, sezonun takımında kendine yer buldu. Taraftarlar, medya mensupları, başantrenörler ve kaptanların katıldığı oylama sonucunda Vasilije Micic, 2020-21 EuroLeague İlk Takımı'na seçildi.

Micic, 16.3 sayı ortalaması ile bu alanda sezonu 4. sırada bitirirken 4.8 asist ile de bu alanda 9. sırayı aldı. İki istatistik alanında da ilk 10'da yer alan 3 oyuncudan biri olmayı başardı. Verimlilik puanında da 17 ortalamayla kariyerinin en iyi sezonunu geride bıraktı.

Bu sezon içinde 3 kez haftanın en değerli oyuncusu seçilen Micic, 2018-19 sezonunda da EuroLeague İkinci Takımı'nda kendine yer bulmuştu.



