Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Vasilije Micic, sezona verilen arada Sırp basınına açıklamalarda bulundu.

Sırp oyuncu, koç Ergin Ataman'a ilk geldiğinde şüpheyle yaklaştığını söyledi. Micic, "Ama her şeyi bir kenara koydum. Koç, bana sahada aradığım özgürlüğü verdi. Ergin Ataman, Efes‘te kalmamın en büyük nedenlerinden biri. Ortak bir dil bulduk ve kişisel olarak istediğim her şeyi ondan aldım” ifadesini kullandı.

26 yaşındaki basketbolcu, kariyerinin en iyi maçı olarak, geçen sezon Barcelona'yı yenerek Dörtlü Final'e kaldıkları çeyrek final serisi 5'inci maçını gösterdi. Sırp basketbolcu, "Başka bir oyuncunun bir özelliğini alabilme şansın olsaydı bu ne olurdu?" sorusunu ise "Fenerbahçe Bekolu Derrick Williams'ın atletizmi ve sıçrama özelliğini isterdim" diyerek cevapladı. Lacivert beyazlılar, bu sezon da ligler askıya alınmadan önce hem Avrupa'da hem de Türkiye'de lider durumda bulunuyordu.

(TRTSPOR)