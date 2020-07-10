İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, gelecek sezondan itibaren futboldaki VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin, tek elden yönetileceğini yazdı. Haberde FIFA’nın, ülkelere göre zaman zaman farklılık gösteren VAR sistemindeki sıkıntıları aşmak ve ortak noktada buluşmak adına tüm kontrolü eline alacağı belirtildi.

FIFA’nın Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina’nın da bu konuda ısrarcı olacağı vurgulandı. Kararın, özellikle kendisine özgü VAR kuralları koyan İngiltere Premier Ligi’ni daha çok etkilemesi bekleniyor.