Vanspor FK - Mamak FK maç sonucu: 3-0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Mamak Futbol Kulübünü 3-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Hamit Basık xx, Musa Murat Emre xx, Muhammet Munir Dadı xx
Vanspor Futbol Kulübü: Bekir Demircan xxx, Abdulkadir Özdemir xxx, Utku Şen xxx, Üzeyir Ergün xxx, Sefa Küpeli xxx (Siyar Kepir dk. 89 ?), Rüştü Hanlı xxx, Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Cihan Halil dk. 63 xx), Burhan Arman xxx, Oktay Aydın xx (Sedat Komi dk. 79 xx), Barış Gök xxx, Yakup Demir xxx
Mamak Futbol Kulübü: Burak Cemal Çelik x, Rahmi Muhammet Akyazı x (Ahmet Karaman dk. 74 x), Hasan Genç x, Abdullah Çelik x, Özkan Toprak x, Mehmet Halil Danış x (Enes Kubat dk. 60 x), Salih Sefercik x, Hüseyin İriç x (Ataberk Yıldız dk. 87 ?), Burak Evren x, Emran Muhammet x (Hüseyin Demir dk. 46 x), Görkem Can Güner x (Rıdvan Bingöl dk. 87 ?)
Goller: Burhan Arman (dk. 7), Utku Şen (dk. 14), Sefa Küpeli (dk. 86) (Vanspor FK)
Sarı kart: Salih Sefercik (dk. 21) (Mamak FK)
İHA