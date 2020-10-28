Vanspor FK - Bodrumspor maç sonucu: 1-1

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki 7'nci hafta mücadelesinde Vanspor FK, konuk ettiği Bodrumspor ile 1-1 berabere kaldı. Rakip takıma karşı ilk yarıda istediği performansı sergileyemeyen Vanspor FK, Harun Kavaklıdere'nin 13'üncü dakikada kaydettiği golle, ilk yarıda 1-0 yenik duruma düştü.

Maçın ikinci yarısında rakip takıma karşı daha üstün bir futbol oynayan Vanspor FK, 53'üncü dakikada Sedat Cengiz'in penaltıdan attığı golle 1-1 bebaberliği yakaladı. Maçın uzatma dakikalarında mutlak gol pozisyonları kaçıran Vanspor bu beraberlikle birlikte gruptaki puanını 12'ye, Bodrumspor ise puanını 5'ye yükseltti.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Yusuf Şimşek, Yunus Yıldız

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Bekir Demircan (x), Abdulkadir Özdemir (x) (Dk.72 Cem Özdemir x), Sedat Cengiz (xx), Yaser Yıldız (x) (Dk.72 Utku Şen x), Üzeyir Ergün (x), Sefa Küpeli (x), Rüştü Hanlı (x), Burhan Arman (x) (Dk.40 Cihan Halil xx), Zafer Şensoy (x) (Dk.72 Yiğit Gökoğlan x), Barış Gök (x), Yakup Demir (x)

BODRUMSPOR: Egemen Gençalp (x) (Dk.74 Gökdeniz Yılmaz x), Erkan Değişmez (xx), Harun Kavaklıdere (xxx), Oğuzhan Türk (x) (Dk.65 Hüseyin Erkan x), Sergen Yatağan (xx), Emirhan Subaş (xx), Medeni Bingöl (xx), Burak Çolak (x) (Dk.42 Celal Dumanlı x), Muhammet Aran (xx), Fatih Bektaş (x) (Dk.65 Ozan Sol x), Batuhan Berkay Fındık (xx)

SARI KARTLAR: Şiyar Kepir, Yiğit Gökoğlan, Yakup Demir (Vanspor FK) - Sergen Yatağan, Emirhan Subaşı, Muhammet Aran, Hüseyin Erkan, Ozan Sol (Bodrumspor)

GOLLER: Dk.13 Harun Kavaklıdere (Bodrumspor) - Dk. 53 Sedat Cengiz (Vanspor FK)