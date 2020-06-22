Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü sponsor arıyor

Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, 2. Lig D Grubu’nu 9 puanla 2. sırada tamamlayıp play-off grubuna katılmaya hak kazandı. Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesiyle Van Erek Beş Yıldız 1. Lige alındı ancak Van temsilcisi ekonomik yönden yardım istedi. Altyapılarının ve A takımın tamamının Vanlı sporculardan oluştuğunu ifade eden yönetim, “Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın, Vanlı iş adamlarının, takımımıza sahip çıkmaları ve destek olmalarını istiyoruz. Destek olmamaları durumunda takımı 1. ligden çekeceğimizi büyük bir üzüntü ile dile getirmek zorundayız” ifadelerine yer verildi.