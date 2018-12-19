TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Boluspor ile karşılaşıyor. Çift maç oynanan 5. Tur karşılaşmasının ilkinde Bolu deplasmanından 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılan Van ekibi, turun rövanş karşılaşmasında evinde zorlu bir mücadele verecek.

Van Belediyespor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 13.00'da Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak 5. Tur rövanş karşılaşması, A Spor ekranlarından da naklen yayınlanacak.

19 Aralık Çarşamba

Van BBSK - Boluspor 13.00

Etimesgut - Yeni Malatya 13.45

Kahramanmaraşspor - Alanyaspor 15.00

Kasımpaşa - Menemen Belediyespor 17.00

Kayserispor - Altay 18.30

Trabzonspor - Sivas Belediyespor 20.30

20 Aralık Perşembe

Hatayspor - Gençlerbirliği 13.00

Darıca Gençlerbirliği - Antalyaspor 13.45

Akhisar - Karagümrük 18.00

Giresunspor - Fenerbahçe 20.30



