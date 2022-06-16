2022 sezonu Kadınlar Futbol 3. Ligini namağlup olarak tamamlayan ve Play-Off finalinde elenerek bir üst ligi kaçıran Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kulüpte birçok yetenekli sporcuyu barındıran kırmızı-siyahlılar transfer döneminde de elini sıkı tutarak gelecek vaat eden genç yetenekler ön libero Leyla Tatar ve forvet Zilan Turgut’u renklerine bağladı.

Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan imza töreniyle 2 yıllığına kırmızı-siyahlı takımla anlaşan Leyla Tatar ve Zilan Turgut takımda olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek önümüzdeki yıl Play-Off'lara kalarak bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini dile getirdiler. İmza törenine Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, Başkan Yardımcısı Erdal Aytürk ve Teknik Direktör Ayhan Emre Öztürkçü katıldı.

İHA