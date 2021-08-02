VALORANT Champions Tour Türkiye şampiyonu Fire Flux!

Güçlü VALORANT kadrosuyla espor sahnesine hızlı bir giriş yapan Fire Flux Esports, iki ay gibi kısa bir sürede 2021 VALORANT Champions Tour (VCT) 3. Aşama 2. Hafta’sında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

31 Temmuz’da gerçekleşen Büyük Final’de Digital Athletics takımı karşısında ilk harita olan Split’i 11-0 geriye düştükten sonra 12-14 tamamlayıp seriye 1-0 geride başlayan Fire Flux, Icebox haritasını 13-4'lük skorla geçip durumu 1-1’e taşıdı. Breeze haritasını 13-9'luk skorla tamamlayıp seriyi 2-1’e taşıyan Fire Flux, son harita Haven’i 13-11 tamamlayıp seriyi 3-1’e getirdi ve katıldığı ikinci VCT turnuvasında şampiyon oldu. Final maçının MVP’si ise 1.28 KD ve toplamda 81 giriş skoru ile Volkan "sociablEE" Yönal oldu.

Fire Flux, bu şampiyonlukla Türkiye’yi EMEA Challengers Playoff'larında temsil edecek 3. takım olmayı başardı. VCT 3. Aşama 1. Hafta’da SMB ve OXG EMEA Challengers Playoff’ları biletlerini kazanmıştı.

Fire Flux Esports, Büyük Final’de Kaan "Brasco" Elver, Volkan "sociablEE" Yönal, İbrahim "lurzy0y0" Sandıkçı, Toprak "Lauress" Kaynak ve İbrahim "SouhcNi" Sağır’ ile mücadele verdi.

VALORANT EMEA Challengers Playoff’ları 12- 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.