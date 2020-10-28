Vali Kamuran Taşbilek, Balkan şampiyonu Abdullah Çakır’ı kabul etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda büyük erkeklerde 12 kilometrelik parkuru birinci tamamlayan koşucu Abdullah Çakır’ı makamında kabul etti.

28 Ekim 2020, Çarşamba 18:26 Son Güncelleme:
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Vali Kamuran Taşbilek, Balkan şampiyonu Abdullah Çakır’ı kabul etti

Romanya’nın Poiana Brasov kentinde yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda büyük erkeklerde 12 kilometrelik parkuru birinci bitiren Abdullah Çakır’a teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim eden Vali Kamuran Taşbilek, yaşattığı gurur nedeniyle teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Olimpiyat sporcusu ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörü Ercan Muslu yönetiminde çalışan Abdullah Çakır, bir ay önce yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci olarak şampiyonaya gitmeye hak kazanmıştı.

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