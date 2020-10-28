Romanya’nın Poiana Brasov kentinde yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda büyük erkeklerde 12 kilometrelik parkuru birinci bitiren Abdullah Çakır’a teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim eden Vali Kamuran Taşbilek, yaşattığı gurur nedeniyle teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Olimpiyat sporcusu ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörü Ercan Muslu yönetiminde çalışan Abdullah Çakır, bir ay önce yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci olarak şampiyonaya gitmeye hak kazanmıştı.