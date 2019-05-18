Valerio Conti: Takımıma çok teşekkür ederim

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Yarış sonrası konuşan Valerio Conti, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bir İtalyan için çok güzel olan formaya ve onun pembe rengine bakarak, oldukça duygusal bir şekilde uyandım. Takımıma, Pembe Mayoyu savunmada bana müthiş bir şekilde yardım ettikleri için çok teşekkür ederim. Bugünkü etaba gelecek olursak, diğer bisikletçilerin L’Aquila'da yaşananlara duydukları saygıyı ve buradaki insanların göstermiş olduğu cesareti takdir etmeden geçemeyeceğim ama 10 yıl önceki depremin burada yaptıklarını düşündüğümden bugünkü yarıştan pek de keyif alamadım. "