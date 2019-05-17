Valerio Conti: Bir İtalyan için en iyisi!

A.Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 6. etabı sonunda genel klasmanda ilk sıraya, UAE Team Emirates takımından Valerio Conti yükseldi. İtalyan bisikletçi, pembe mayoyu giymenin kendisi için dünyanın en güzel şeyi olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Bugün, Roglic'in Pembe Mayo'yu kaybedeceğini biliyordum ancak benim gibi bütün peloton da bunun farkındaydı. Birçoğumuz gruptan kaçmak istedik. Bitişte, Fausto Masnada benden daha güçlüydü. Bir İtalyan için, Pembe Mayo'dan daha güzel bir şey olamaz. Elimden geldiğince mayoyu korumaya çalışacağım; ta ki bacaklarım ve kalbim "artık dur" diyene kadar..."