Valerien Ismael taktiğini değişmeyecek

Beşiktaş 'ın başında ilk derbi galibiyetini bu akşam Fenerbahçe önünde almak isteyen Valerien Ismael galibiyet planını belirledi.

Vida, Montero ve Rosier'in yokluğuna rağmen 3'lü savunmadan vazgeçmeyen Fransız hocanın sürpriz hamleler yapması bekleniyor. Ismael'in 3'lü defansın solunda Necip'in yerine Umut Meraş'ı, 4'lü orta alanın sağında ise Kenan Karaman'ı oynatması bekleniyor.

İdmanlarda Larin ve Batshuayi'yi çift forvet olarak oynatan genç teknik adamın futbolcularından santra ile birlikte pres yapmalarını istediği öğrenildi. Ghezzal'ın 10 numara pozisyonundaki performansından çok memnun olan teknik direktör Ismael'in Cezayirli yıldızdan derbide daha fazla sorumluluk almasını beklediği gelen bilgiler arasında.

MOTİVASYON ÜST SEVİYEDE

Beşiktaş derbi hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı. Siyah-Beyazlılar'ın hedefi Fenerbahçe'yi yenerek sezon boyu üzdüğü taraftarının yüzünü güldürmek. (Takvim)