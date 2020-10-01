Beşiktaş, 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı Sporting'in Fransız sağ beki Valentin Rosier'i resmen kadrosuna kattı





Valentin Rosier kimdir, kaç yaşında?

19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da dünyaya gelen Valentin Rosier, futbola Rodez Aveyron'da başladı. 2015 yılında A takıma yükselen Guadeloupe asıllı sağ bek, gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2016'da Dijon'a transfer oldu.

Dijon'da 3 yıl geçiren ve 80 maça çıkan genç oyuncu, 2019/2020 sezonun başında genç futbolculara verdiği değerle bilinen ve Avrupa'ya rekor bonservislerle oyuncu satan Sporting Lizbon'a transfer oldu. Portekiz ekibinin kasasından bu transfer için 5 milyon euro çıktı.

Geçtiğimiz sezon istediği kadar süre alamayan ve 14 maçta gol ya da asist üretemeyen Rosier, önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Kariyerinde 118 maça çıkan Fransız oyuncu, 7 asist yaptı.