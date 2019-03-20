7DAYS EuroCup'ta yarı finaller heyecanı İspanya temsilcisi Valencia Basket'in, Rus ekibi UNICS Kazan'ı konuk ettiği karşılaşma ile başladı.

UNICS Kazan'ın deplasmanda başarılı bir performans ortaya koyduğu karşılaşmanın son çeyreğine de konuk ekibin 44-48'lik üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte ev sahibi olmanın da avantajını seyirci desteğiyle kullanmayı başaran Valencia Basket, 25-16'lık skor üstünlüğünü yakaladı ve karşılaşmadan 69-64'lük skorla galip ayrıldı.

2 maç kazananın finale kalmayı başaracağı 3 maçlık seride Valencia Basket, 1-0 öne geçerken serinin 2. maçı 22 Mart Cuma günü UNICS Kazan'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Valencia'da Mike Tobey ve Fernando San Emeterio 14'er sayıyla takımın en skorer ismileri olurlarken Matt Thomas da 13 sayı üretti.

UNICS Kazan'da çeyrek final serisinin en etkili ismi Errick McCollum 16 sayıyla yine maçın en skoreri olurken Melvin Ejim de 13 sayı, 6 ribaunt ile oynadı.