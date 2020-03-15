Valencia kulübünü corona virüs sardı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia’da, teknik kadro ve futbolcular arasında 5 kişide yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

15 Mart 2020, Pazar 16:43 Son Güncelleme:
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Valencia kulübünü corona virüs sardı

Valencia Kulübü, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Arjantinli futbolcusu Ezequiel Garay’ın yanı sıra teknik kadro ve futbolcular arasında 4 kişide daha Kovid-19’a rastlandığını duyurdu.

İspanyol kulüp, corona virüs teşhisi konulan herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu, evlerinde karantinaya alındıklarını belirtti.

Garay bu sabah sosyal medya hesabından, corona virüs testinin pozitif çıktığını kamuoyuna açıklamıştı.

Arjantinli futbolcu, La Liga’da corona virüs teşhisi konulan ilk futbolcu olmuştu.

AA

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