Valencia - Krasnodar maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Valencia, sahasında Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti.

08 Mart 2019, Cuma 01:23 Son Güncelleme:
- A +
Valencia - Krasnodar maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Valencia, sahasında Krasnodar'ı konuk etti. Maça çok hızlı başlayan İspanyol ekibi, formda golcüsü Rodrigo'nun ayağından 12. ve 24. dakikalarda bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda rakibine göre daha istekli bir futbol sergileyen Krasnodar, 63. dakikada Claesson ile farkı 1'e indirse de devamını getiremedi ve mücadele Valencia'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 14 Mart Perşembe akşamı oynanacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.