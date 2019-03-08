Valencia - Krasnodar maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Valencia, sahasında Krasnodar'ı konuk etti. Maça çok hızlı başlayan İspanyol ekibi, formda golcüsü Rodrigo'nun ayağından 12. ve 24. dakikalarda bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda rakibine göre daha istekli bir futbol sergileyen Krasnodar, 63. dakikada Claesson ile farkı 1'e indirse de devamını getiremedi ve mücadele Valencia'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 14 Mart Perşembe akşamı oynanacak.