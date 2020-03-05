Valencia - Atalanta maçı seyircisiz oynanacak

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Valencia ile Atalanta 10 Mart salı günü Valencia'nın Mestella stasında karşı karşıya gelecek. İtalya'da etkisini sürdüren ve maçların ertelenmesine sebep olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanı İlla, düzenlediği basın toplantısında önlem amaçlı maçta seyircilerin alınmayacağını söyledi. İki takım arasında ilk maçı Atalanta sahasında 4-1 kazanmış ve büyük bir avantaj sağlamıştı.



