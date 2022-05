Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. Slovanya'nın başkenti Ljubljana'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimlanı'na gelen VakıfBank'ta kaptan Melis Gürkaynak, açıklamalarda bulundu. Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Melis Gürkaynak, "Sezon başında 5 tane kupa hedefi ile başlayıp aldığımız için çok huzurluyuz. Ülkemize döndük, bu kupayı getirebildiğimiz için de ayrıca gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"BU SEZON BÜTÜN OYUNCULAR İÇİN UNUTULMAZ OLACAK"

Bu sene geri dönüşlerin çok olduğunun altını çizen Melis Gürkaynak, "O anlamda bizim için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. VakıfBank böyle sezonları bu şekilde bitirmiş bir kulüp. Daha önce de böyle sezonlar geçirdik. Ama eminim ki bu sezon bütün oyuncular için unutulmaz olacak. Dediğim gibi çok fazla geri dönüş yaptık. Hem Fenerbahçe maçında hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem Türkiye Ligi'nde hem Türkiye Kupası'nda çok önemli geri dönüşler yaptık. Çok anlamlı oldu bizim için" diye konuştu.

"TABİİ Kİ SEZON SONUNDA AYRILANLAR OLACAK"

Takımdan ayrılacak isimler ile ilgili konuşan Melis Gürkaynak, "Her sezon sonu böyle şeyler oluyor, profesyonel hayat. Sonuna kadar arkadaş kalıyoruz biz herkesle ama tabii ki sezon sonunda ayrılanlar olacak" dedi.

"VAKIBANK, PAOLA EGONU İLE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞACAKTIR"

Melis Gürkaynak, Imoco Volley'den Paola Egonu ile ilgili, "Başkanımız dün açıklamış, dilerim VakıfBank O'nunla başarıdan başarıya koşacaktır. Ben her zaman söylüyorum VakıfBank'ta önemli olan oyuncular değil, her zaman burada bir organizasyon ve sistem var her oyuncu, her antrenör bu çarka katılıp VakıfBank başarısı için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

Gökhan HEBEPCİ - Serhan TÜRK - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA)