Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'ndaki ilk maçında İlbank'ı 25-19, 23-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-7 önde girdiği ilk seti 25-19 aldı.

İkinci seti 25-23 kaybeden sarı-siyahlılar, üçüncü sette rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek seti 25-21 aldı ve karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-21 maçı da 3-1 kazanarak, A Grubu'na galibiyetle başladı. COVID-19 pandemisi sonrası oynadığı ilk mücadeleyi kazanan sarı-siyahlılar, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 19:30'da PTT'yle TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-İLBANK: 3-1

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Bilal Çağlar, Hatice Yıldız Özmen

VAKIFBANK: Maja 4, Meliha 13, Melis 7, Gözde 11, Tuğba 17, Milena 13, Gizem (L), Cansu, Haak 12, Ayça

İLBANK: Melda 7, Eylül 1, Birgül 3, C.Karagöl 8, Yasemin 16, Yaprak 17, C.Çınar (L), Tuğçe 8, Yağmur 4

SETLER: 25-19, 23-25, 25-21, 25-21

SÜRE: 101 dakika (23', 28', 25', 25')



