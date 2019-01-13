VakıfBank, ikinci yarıya zaferle başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında deplasmanda Karayolları'nı 17-25, 21-25 ve 25-27'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, ligin 13. haftasında Beşiktaş'la 16 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

13 Ocak 2019, Pazar 17:51
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VakıfBank, ikinci yarıya zaferle başladı

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında deplasmanda Karayolları'nı 17-25, 21-25 ve 25-27'lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, beş servis sayısı ürettiği ilk seti 25-17 almayı başardı.  

Hücumdaki etkinliğini ikinci sette de devam ettiren VakıfBank, seti 25-21 alarak, karşılaşmada durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü setin teknik molasına 12-5 önde giren sarı-siyahlılar, seti 27-25, maçı da 3-0 alarak, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. VakıfBank, ligin 13. haftasında Beşiktaş'la 16 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

KARAYOLLARI-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Merve Pelenk Tekol, Erhan Alparslan

KARAYOLLARI: Elif 4, Tuğçe 2, Yasemin 10, Tumas 14, Saliha 2, Ayçin 5, Gülçin 1, Gerasymova 1, Mariana

VAKIFBANK: Kelsey 6, Kübra 6, Cansu 3, Zhu 9, Milena 16, Ebrar 17, Gizem (L), Derya 1, Buket

SETLER: 17-25, 21-25, 25-27

SÜRE: 80 dakika (23', 28', 29')

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