VakıfBank güldü Eczacıbaşı üzüldü

VakıfBank Polonya’da Grupa Azoty Chemik’i 3-0 yendi. Temsilcimiz 25-9, 25-15 ve 25-20’lik setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı. Eczacıbaşı ise İtalya’da Unet e-work Busto Arsizio’ya 3-1 yenildi. İlk seti 29-19 kaybeden Eczacı 25-15’le skora denge getirdi. Ancak İtalyanlar 25-17 ve 28-26’yla üst üste iki seti alıp maçı kazandı. İki karşılaşmanın rövanşı 4 Mart’ta İstanbul’da oynanacak. VakıfBank’a yarı final için iki set alması yetecek. Eczacıbaşı 3-2 kazanırsa elenecek, 3-1 ve 3-0 galip gelirse yarı final için altın set oynayacak.