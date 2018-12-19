VakıfBank, Bulgaristan deplasmanında

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında yarın deplasmanda Bulgaristan temsilcisi Maritza’ya konuk olacak.
Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu’nda oynanacak maç TSİ 19.00’da başlayacak.
Son dünya şampiyonu VakıfBank, gruptaki ilk maçında Almanya’nın Allianz MTV takımını 3-1 yendi. Maritza ise Fransa temsilcisi Beziers’e 3-0 kaybetti.
- Avrupa’da 23 maçtır kaybetmiyor
VakıfBank, Avrupa’da 23 maçtır mağlup olmuyor.
Son 3 sezonda oynadığı 23 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016’da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya’nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 35 maçın 34’ünü kazanma başarısı gösterdi.
AA