VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti: Takımıma teşekkür ediyorum

Misli.com Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Opet'i 3-2'lik seriyle deviren ve toplamda 13. kez şampiyon olan VakıfBank'ta coach Giovanni Guidetti maçın hemen ardından sıcağı sıcağına zaferi değerlendirdi.

Takımını tebrik eden İtalyan hoca, "Bu inanılmaz takıma teşekkür etmek istiyorum. Tüm finalleri oynadık, iyi performans gösterip, sonuna kadar mücadele ediyoruz. İnanılmaz bir dayanıklılık gösterdik. Finali de kazandık, çok mutluyuz" dedi.

Dolü tribünlere de övgüler yağdıran Guidetti, "İnanılmaz bir taraftar vardı bugün ben daha öncesinde hiç böylesine kalabalık bir taraftara tanıklık etmemiştim, onlara teşekkür ederim" yorumunu yaptı.



