Brezilya basınına demeç veren Diogo Souza, ''Beşiktaş ile iyi bir ilişkimiz vardı. Ancak oyuncuma 5 aydır maaş ödemiyorlar. Daha önce ihtar gönderdik. Oyuncumun A Takım'a dahil edilmesini de istedik. Ama onlar bunu yapmadı. Bu durumda FIFA'ya gitmemiz gerecek. Eğer FIFA'ya gidersek, Beşiktaş sadece geçmiş alacakları değil, önümüzdeki 18 ayın maaşlarını da ödemek zorunda kalacak'' diye konuştu.

Brezilya takımları ile sürekli transfer görüşmesinde bulunuğu öğrenilen Vagner Love'ın, kulüpten hem alacaklarını istediği hem de bonservisinin bedavaya verilmesini talep ettiği belirtildi. Beşiktaş transfer komitesinin ise, oyuncunun alacaklarını ödemeyi taahhüt etse de bonservisini bedavaya vermeyi kabul etmediği dile getirildi.

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