Vaduz - Konyaspor maçı canlı

Süper Lig ’de geçtiğimiz sezona damga vuran Konyaspor , Avrupa macerasına da müthiş başlamıştı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov’u 2-0 ve 3-0’lık skorlarla mağlup eden Yeşil Beyazlılar, 3. turda Lihtenştayn ekibi Vaduz’la kozlarını paylaşıyor. Avrupa arenasında daha önce 14 karşılaşmaya çıkan Konyaspor, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı. İlhan Palut yönetiminde ise 2’de 2 yapan Anadolu Kartalı, müthiş gidişatını Rheinpark Stadı’nda sürdürmek amacında...

Konyaspor, Zymer Bytyqi'nin sindirim sistemi enfeksiyonu ve yüksek ateş nedeniyle Vaduz maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

7. dakikada Ahmet sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Amilton’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında önünde kalan topu tamamlamak isteyen Amilton’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

10. dakikada ceza sahasın önü sağ çaprazında topla buluşan Tunahan Çiçek’in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Sehic köşeden son anda kornere çeldi.

30. dakikada ceza sahası önünde gelen pasa bekletmeden vuran Rahmanovic’in şutunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

33. dakikada Amilton’un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadziahmetovic’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Vaduz-Konyaspor 11'ler:

Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Tunahan Çiçek, Hasler, Sutter

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Calvo, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir

Vaduz-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rheinpark Stadyumu'nda oynanan ve TSİ 21.00'de başlayan Vaduz-Konyaspor maçını Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetiyor. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

İlhan Palut: Bize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Vaduz karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, “Gruplara kalmak için Play-Off öncesi son engeldeyiz. Evimizdeki maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmemiz gerekiyor. Tamamen galibiyet için oynayacağız. Avrupa arenasında kolay maç yok. Bu nedenle oyun disiplininden taviz vermeden, bize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. Oyuncularıma güveniyorum” diye konuştu.

Rövanş 11 Ağustos’ta

İlk maçtan tur kapısını aralamak isteyen Konyaspor, rövanşı ise 11 Ağustos’ta kendi evinde oynayacak. Konyaspor, Vaduz’u elemesi halinde Play-Off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Teknik direktör İlhan Palut, kritik maçta takımın yıldız isimleri Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytqyi ve Michalak’a çok güveniyor.