Vadim Shablii: Yarmolenko için Galatasaray kapımızda

İngiliz ekibi West Ham'ın Ukraynalı yıldızı Andriy Yarmolenko için menajeri Vadim Shablii'den flaş bir açıklama geldi. Shablii, "Hiçbir Rus takımıyla görüşmedim. Görüşmem de… Eğer West Ham görüşüyorsa bilmeliler ki Andriy Yarmolenko, Rusya'ya gitmeyecek. Eğer bir takıma gidecekse Türkler kapımızda... Galatasaray beni sürekli arıyor" dedi. 24 maçta 3 gol, 5 asistle oynayan 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.