Uşakspor zincir kırmak istiyor

UŞAK, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtır galip gelemeyen Uşakspor, yarın Kırşehir Belediyespor deplasmanında zincir kırmaya çalışacak. Kırşehir Ahi Stadı'ndaki maç saat 13.30'da başlayacak. Kaleci Antrenörü Yusuf Soysal'ın çalıştırdığı Uşak'ta geçen hafta Tuzlaspor önünde oyuna girmeye hazırlanırken gribal enfeksiyon nedeniyle tansiyonu düşünce hastanelik olan Feyyaz oynayabilecek durumda. Belinde sakatlık bulunan Tuğrul ise kadroda yok. Grupta Play-Off hattındaki Kırşehir 23 puan toplarken Uşakspor ise 12 puanla düşme hattının 2 basamak üzerinde yer alıyor.