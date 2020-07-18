Uşakspor, Levent Aktuğ'u da takımda tuttu

TFF 2'nci Lig'de sezonu koronavirüs salgını nedeniyle erken tamamladıktan sonra iç transfer harekatına girişen Uşakspor, stoper Levent Aktuğ'u da takımda tuttu.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 20:17 Son Güncelleme:
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Uşakspor, Levent Aktuğ'u da takımda tuttu

TFF 2'nci Lig'de sezonu koronavirüs salgını nedeniyle erken tamamladıktan sonra iç transfer harekatına girişen Uşakspor, stoper Levent Aktuğ'u da takımda tuttu. Uşak'ta 2016 yılından bu yana forma giyerek kırmızı-lacivertlilerin 2017'de profesyonel lige çıktığı kadroda da yer alan 30 yaşındaki oyuncu, kulübüyle sözleşme yeniledi.

Levent, 3 sezondur profesyonel olarak forma giydiği Uşakspor'da geçen sezon ligde 10 maça çıktı. Uşakspor, iç transferde daha önce Ersin, Seçkin, Berat, Noyan ve Türker'le sözleşme yenileyip Miran, Ömer ve Deniz'le ise yollarını ayırmıştı.

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