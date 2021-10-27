Uşak Spor - Nevşehir Belediye Spor maç sonucu: 4-3

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Uşak spor evinde Nevşehir Belediye Spor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta seri penaltı vuruşları sonucu 4-3 mağlup ederek tur atladı. Nevşehir Belediye Spor'da 90'ıncı dakikada Burak direkt, Uşak Spor'da 110'uncu dakikada Canberk ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Müsabakanının 32'nci dakikasında Yiğit'in golüyle öne geçen Nevşehir temsilcisi, 90'ıncı dakikada Berkay'ın golüne engel olamayınca normal süre 1-1 sona erdi. Uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca penaltı vuruşlarına geçildi. Uşak Spor'da Mehmet, Yasin ve Resul penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Tayyip penaltıyı kaçırdı. Nevşehir ekibinde ise Emre Işık ve Furkan hata yapmazken, Malik, Maksut ve Ömer penaltılardan faydalanamadı.

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Levent Gümüşdere (xx), Çağlar Öztürk (xx), Bedirhan Soydemir (xx)

UŞAK SPOR: Amir (xxx) - Kerem (xx), Erol Erdal (xx), Sertan (xx) (Dk. 95 Murad Han x), İbrahim Şirin (x) (Dk. 46 Canberk xx), Erkan (xx) (Dk. 59 Onurcan xx), Resul (xxx), Noyan (x) (Dk.46 Tayyib x), Enes Olgun (x) (Dk. 46 Mehmet xxx), Celal Emir (xx) (Dk. 86 Berkay xxx), Yasin (xxx)

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR: Doğukan (x) - Furkan (xx), Muammer Umut (xx), Maksut (x), Aydın (x) (Dk. 65 Arif x), Ahmet (xx), Burak (x), Cemal (x) (Dk. 61 Malik x), Kutsal (x) (Dk. 61 Emre Işık xx), Emre Kars (xx), Yiğit (xx) (Dk. 70 Ömer x)

GOLLER: Dk. 90 Berkay (Uşak Spor), Dk. 32 Yiğit (Nevşehir Belediye Spor)

KIRMIZI KARTLAR: Canberk (Uşak Spor), Burak (Nevşehir Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Erkan, Sertan, Tayyib, Resul (Uşakspor), Maksut (Nevşehir Belediye Spor)

DHA