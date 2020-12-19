Union Berlin - B. Dortmund maç sonucu: 2 - 1

Bundesliga'nın 13.haftasında Union Berlin evinde Borussia Dortmund'u 2-1 yendi ve 21 puana yükselip maç fazlasıyla 5.sıraya çıktı. Önceki hafta evinde Bayern Münih ile 1-1 berabere kalan ve son haftalarda başarılı sonuçlar alan ev sahibi takım iç sahada yenilmezlik serisini sürdürdü.

Konuk ekip B. Dortmund ise Edin Terzic yönetiminde ikinci maçını kaybetti. Dortmund böylece 22 puanla 4.sırada kaldı. Moukoko, attığı golle Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu rekoruna sahip oldu











