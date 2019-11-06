Sakat oyuncuların bir an önce takım dönmesini bekleyen Ünal Karaman, antrenmanlarda olası sakatlıklara karşı oyuncularını uyararak dikkatli olmalarını istedi. Krasnodar maçı öncesi ilk 11’ini belirlemeye çalışan deneyimli teknik adam oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu.

Karaman’ın idmanda oyuncularına, kendilerinde olan topu rakibe kaptırmamaları gerektiğini belirterek , “Kaptırdığımız topu kapmak için enerji harcıyoruz. O enerjilerini sonuç odakları kullanmalıyız” dediği öğrenildi.

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