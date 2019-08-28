Ünal Karaman'dan uyarı: Avrupa Ligi şakaya gelmez
Ünal Karaman, AEK maçı öncesinde öğrencilerine bir takım uyarılarda bulundu... “Bu maçta avantaj bizde olabilir. Ancak bu durum asla rehavet yaratmasın, Avrupa Ligi şakaya gelmez. Bir kaza yaşanmasını asla istemeyiz. Bu yüzden sahaya çıkıp tüm enerjimizle mücadele etmeli ve erken bir gol bularak rakibimizin umudunu kırmalıyız”
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi’nde AEK ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Deplasmanda alınan 3-1’lik galibiyetin bir avantaj olduğunu ancak bir o kadar da tedbirli olmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bu maçta avantaj bizim elimizde olabilir. Ancak bu durum asla üzerinizde rehavet yaratmasın” dedi ve ekledi: “3-1’lik galibiyet sizi yanıltmasın. Alınan bu tür sonuçlar aldatıcı olabilir. Rakibinizi hafife almayın.”
‘Tek yapmamız gereken...’
“Avrupa Ligi şakaya gelmez. Biz de bir kaza yaşanmasını asla istemeyiz. Bu yüzden sahaya çıkıp tüm enerjimizle ve ruhumuzla mücadele etmeliyiz. Erken bir gol bulmalıyız. Maçın başlarında atacağımız bir gol bizi çok rahatlatacak ve aynı zamanda rakibi panikletecektir. Bu yüzden en kısa sürede rakibimizin fişini çekmeliyiz. Tek yapmamız gereken 90 dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybetmemek. Bu istek ve arzuyu tüm maçlarda yayarsak bizi kimse tutamaz.”
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