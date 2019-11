Ünal Karaman: Ülkemiz için...

Basın mensuplarının karşısına çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Bu maçın diğerlerinden farkı yok. Her maça hazırlığımız neyse, buna da o” diyen başarılı hoca, “Kendi içimde yaşadığımız bazı zorluklar olsa da camiamızı en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Avrupa kupalarına başlarken bizden daha üstteki rakiplerle eşleşmemiz ve yaşadığımız sorunlar dikkate alındığında belki camiamızın istediği sonuçları alamadık. Bu nedenle önce milletimizden, sonra camiamızdan özür dileriz. Bize lisanslı olan her oyuncu her türlü organizasyonda kullanılabilir. Camianın hedefi, ülkenin beklentileri adına mücadeleye devam edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.

‘Temsilde hata yapmayalım’

Devre arası geldiğinde 29. maçı tamamlamış olacaklarına dikkat çeken Karaman, “Bir sezonluk müsabakayı devre biterken tamamlamış olacağız. İnşallah daha farklı aksilikler yaşamadan bu dönemi tamamlarız. Daha iyi temsil noktasında olayın içinde aktif bulunacağız. İspanya Ligi’nin iyilerinden, ne yaptığını bilen, kadro derinliği olan bir kadroyla oynayacağız. İşimiz zor ama gayretimiz samimi olacak. Temsilde hata yapmayalım. Taraftarları üzgün bir şekilde evine göndermemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

‘Transfer ile çözebiliriz’

Trabzonspor’un teknik patronu şöyle devam etti: “Oyuncularıma güveniyorum. Biz oynayacağımız hiçbir rakipten korkmayız. Aynı zamanda haddimizi de biliriz. Avrupa Ligi’ndeyiz ama en güçsüz torbadaydık. Katılmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Sakatlıkların önüne bazen geçemiyoruz, bu sıkıntıları yaşamamız gerekiyormuş. Bu sıkıntıları yaşamamak için devre arasında transferler ile çözebiliriz, gençlerimizi bu sisteme sokacak bir mekanizmamız var. Yabancı oyuncu transferlerinde giden para bizim paramız, ülkemizin parası, transferleri yaptığımızda bunları da düşünerek yapıyoruz. Bizim için her maç final, ayaklarımız yere basmalı. Benim oyuncularım aslan gibi çaba sarfediyorlar.”