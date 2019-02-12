Ünal Karaman: Kaybetmediniz kazandınız

Karşılaşmanın haklı bir sonuçla sona ermediğini dile getiren başarılı hoca, “Sizler bu maçı kağıt üstünde kaybettiniz gibi gözükseniz de aslında kazandınız. Şehirde gururla gezebilirsiniz. Çünkü Trabzon öyle bir şehirdir ki, iyi niyeti, isteği ve mücadeleyi gördüğünde kaybetseniz bile sizleri alkışlar” diye konuştu.

'Camia takdir ediyordur'

Eksiklere rağmen ortaya konan oyundan memnun olduğunun altını çizen Karaman, “Bugün (dün) sonuç önemli değil. Ben sizinle gurur duyuyorum. Gurur duymaya da devam edeceğim. Eminim, camia da sizin bu performansınızı, gösterdiğiniz performansı takdir ediyordur” açıklamalarında bulundu.

'Üst sıralara çıkacağız'

Ligin geri kalanına odaklanmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Artık bu maç geride kaldı. Önümüzde daha 13 sınavımız var. Bu karşılaşmalardan iyi sonuçlarla ayrılıp, üst sıralardaki yerimizi alacağımızdan şüphem yok” ifadeleri ile sözlerini noktaladı.