Ünal Karaman imzalıyor

Geçtiğimiz sezonun ortasında göreve gelen Ünal Karaman, Bordo-Mavililer’in başında çıktığı 40 maçta müthiş bir performans göstermişti. Tecrübeli çalıştırıcı, görevde olduğu süre içerisinde ise Trabzonspor’un öze dönüş politikası kapsamında bu sezon da takımı 3 yıllık aranın ardından UEFA Avrupa Ligi’ne taşımayı başarmıştı. Karaman şimdi ise bu başarısının karşılığını alıyor... 52 yaşındaki hoca ile yarın saat 14.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlenecek. Organizasyonun ardından ise bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek.

Aylığı 150 bin TL...

Karadeniz ekibinde görevde kaldığı süre içerisinde büyük başarılara imza atan tecrübeli çalıştırıcının aldığı para ise dikkatlerden kaçmıyor. 40 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde eden Ünal Karaman, aylık 150 bin TL kazanıyor. Bu doğrultuda tecrübeli çalıştırıya yeni kontratında zam yapılacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.