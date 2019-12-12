Ünal Karaman: Güzel bitirmek istiyoruz

Trabzonspor, Basel karşılaşması öncesi son idmanını maçın oynanacağı St.Jakob-Park’ta yaparken, teknik direktör Ünal Karaman da bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Başarılı hoca, grupta şansları olmamasına rağmen galibiyet için her şeyi yapacaklarını söyledi. Karaman, “Trabzonspor maç ayrımı yapmaz. Sahaya her zaman galibiyet için çıkar. Avrupa macerası bizim için pek iyi geçmedi. En azından son maçı kazanıp, grubu güzel bitirmek istiyoruz. Zor alacağı kesin fakat oyuncularıma güveniyorum” dedi.

‘Gençler hak ediyor’

Karaman şöyle devam etti: “Yoğun fikstürde oynuyoruz ve sakatlık problemleri yaşıyoruz. Kadromuzdaki her oyuncuya ihtiyacımız var. Herkesi kullanıyoruz. Dolayısıyla bizim kadromuzda yedek-as ayrımı yok. Kim formayı giyerse, elinden geleni yapıyoruz. Hali hazırda bu gençler de şansı fazlasıyla hak ediyor”