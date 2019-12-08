Ünal Karaman futbolcularına bu sözlerle seslendi

Geçen haftaki Galatasaray maçında son dakika golüyle galibiyeti kaçıran Trabzonspor, Antalyaspor’u devirip zirve yarışında bir kayıp daha vermek istemiyor. Teknik direktör Ünal Karaman motivasyon turlarını hızlandırırken, konsantrasyonu üst seviyede tutuyor. Türkiye Kupası’ndaki Altay galibiyetinden sonra direkt olarak Antalya’ya geçen ve hazırlıklarını burada sürdüren Bordo- Mavililer’de moraller yüksek. Bugünkü maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren Karaman’ın, “Zirvedeki rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecek. Biz devre arasına kadarki 4 maçı da kazanmalıyız. Antalya karşılaşmasıyla galibiyet serisini başlatalım. Lider olmak bizim elimizde. Lig arasına zirvede girmek taraftarın da heyecanını artırır” dediği öğrenildi.

‘Engelleri tek tek aşacağız’

Galatasaray maçıyla birlikte zorlu fikstürü geride bırakan Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanından sonra sırasıyla Denizli, Konya (d) ve Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. “Engelleri tek tek aşacağız” diyen Ünal hocanın en büyük güvencesi ise sakatların takıma dönmesi. Önümüzdeki haftadan itibaren, Abdülkadir Ömür dışında Trabzonspor’da eksik futbolcu kalmayacak. Karaman sezon başından itibaren ilk kez geniş kadroyla yarışma fırsatı yakalayacak.

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