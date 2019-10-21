Ünal Karaman fırtınası! Şenol Güneş’i bile geride bıraktı!

2017-18 sezonunun sona ermesiyle birlikte teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Trabzonspor’da hocalık için birçok ismin adı geçiyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sürpriz bir kararla futbolculuk döneminde Fırtına’nın efsanesi olan Ünal Karaman’ı takımın başına getirdi. 1 Haziran 2018 tarihinde Karadeniz ekibinde teknik direktör koltuğuna oturan ve “Ben buranın acısında, hamurunda, mayasında varım” diyen Ünal Karaman yanıltmadı, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da güvenini boşa çıkartmadı.

Sadece 11 kez kaybetti

İlk sezonunda Trabzonspor’u 5 yıl sonra Avrupa gruplarına götüren tecrübeli çalıştırıcı, Fırtına’nın bir diğer efsane ismi Şenol Güneş’i bile geride bıraktı! Bordo-Mavililer’in başında 56 maça çıkan Karaman, 29 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak, yüzde 66’lık bir başarı oranı yakaladı.

Efsaneleşme yolunda

Şu anda A Milli Takım Teknik Direktörü olan Şenol Güneş ise Fırtına’daki ilk 56 sınavında 31 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet almıştı. Böylece deneyimli hoca, yüzde 65.1’lik bir başarı oranına sahip olmuştu. Bu doğrultuda Şenol Güneş’i geçen Karaman, futbolculuk geçmişinde olduğu gibi teknik adamlık kariyerinde de Trabzonspor’un sembol isimlerinden biri haline gelme yolunda ilerliyor.

Atalay Özçelikli

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