Ünal Karaman fırtınası! Şenol Güneş’i bile geride bıraktı!
Geçen sezon başında sürpriz bir şekilde takımın başına gelen Ünal Karaman, yönetimin güvenini boşa çıkartmadı. Trabzonspor’u 5 yıl sonra Avrupa gruplarına götüren tecrübeli hoca, efsane isim Şenol Güneş’i bile geride bıraktı! Başarılı çalıştırıcı, ilk 56 maçı itibarıyla yüzde 66’lık başarı oranı yakalarken, Güneş yüzde 65.1’de kaldı! Karaman, futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik adamlık kariyerinde de başarıyı Trabzon’da yakaladı.
2017-18 sezonunun sona ermesiyle birlikte teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Trabzonspor’da hocalık için birçok ismin adı geçiyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sürpriz bir kararla futbolculuk döneminde Fırtına’nın efsanesi olan Ünal Karaman’ı takımın başına getirdi. 1 Haziran 2018 tarihinde Karadeniz ekibinde teknik direktör koltuğuna oturan ve “Ben buranın acısında, hamurunda, mayasında varım” diyen Ünal Karaman yanıltmadı, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da güvenini boşa çıkartmadı.
Sadece 11 kez kaybetti
İlk sezonunda Trabzonspor’u 5 yıl sonra Avrupa gruplarına götüren tecrübeli çalıştırıcı, Fırtına’nın bir diğer efsane ismi Şenol Güneş’i bile geride bıraktı! Bordo-Mavililer’in başında 56 maça çıkan Karaman, 29 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak, yüzde 66’lık bir başarı oranı yakaladı.
Efsaneleşme yolunda
Şu anda A Milli Takım Teknik Direktörü olan Şenol Güneş ise Fırtına’daki ilk 56 sınavında 31 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet almıştı. Böylece deneyimli hoca, yüzde 65.1’lik bir başarı oranına sahip olmuştu. Bu doğrultuda Şenol Güneş’i geçen Karaman, futbolculuk geçmişinde olduğu gibi teknik adamlık kariyerinde de Trabzonspor’un sembol isimlerinden biri haline gelme yolunda ilerliyor.
Atalay Özçelikli