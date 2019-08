Ünal Karaman: Bu kadar zorlanacağımızı düşünmemiştik

İSTANBUL, (DHA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ikinci yarısında daha az hata yaptıklarını ve kendi oyun tarzlarını oynadıkça skorun geldiğini söyleyerek, "İkinci yarı biraz daha az hata yapmakla beraber kendi oyun tarzımızda bir oyun oynayınca bizim için iyi bir geri dönüş oldu. Umarım bu geri dönüşün getirdiği avantajı her geçen gün oyunumuzun da üzerine koyarak Trabzon’da taraftarımızın da önünde lehimize çeviririz” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Sparta Prag ile 2-2 beraberlikle sonuçlanan maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU KADAR ZORLANACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Zor bir müsabaka oynadıklarını ve bunu beklemediklerini belirten Ünal Karaman, “Bizim için zor bir gündü. Daha önce de bunu ifade ettim, başlangıçlar her zaman zordur. Bizim takımımız için bu daha da zordu, çünkü arkadaşlarıyla birlikte ilk kez bu sahada pas çalışması yapan arkadaşlarımız vardı. Tabii ki bunun zorluğunu biliyorduk ama geçen seneden kalan bizim bir oyun karakterimiz vardı. Takımımızın bu kadar zorlanacağını açık olmak gerekirse düşünmemiştik. Özellikle ilk yarıda bize yakışmayacak şekilde pas hataları yaptık. Bu pas hataları kalemize tehlike olarak döndü. İkinci yarı bizim için iyi bir geri dönüş oldu. Yeni katılan arkadaşlarımızı kullanma şansımız oldu. Bu arkadaşlarımızın katıldıkları andan itibaren insani kaliteleri evet iyiydi ama bugün ikinci yarı oyuna farklı bir hava kattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci yarı biraz daha az hata yapmakla beraber kendi oyun tarzımızda bir oyun oynayınca bizim için iyi bir geri dönüş oldu. Umarım bu geri dönüşün getirdiği avantajı her geçen gün oyunumuzun da üzerine koyarak Trabzon’da taraftarımızın da önünde lehimize çeviririz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)