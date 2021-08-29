Ünal Karaman: Beraberlik değerli

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman mücadelenin ardından basın toplantısında konuştu Ünal Karaman iyi bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "Sıcak havaya rağmen iki takımın da sahada, futbolda kaldıkları bir müsabaka oldu. Sivas takımı geçen seneden itibaren belli bir oyun sistemini yansıtıyordu. Bu sene Avrupa kupaları derken yaptıkları transferlerle daha da güçlü oldular. Bugün her iki takım da sahada kaldı. Duran toplarda sıkıntı yaşadık. Yediğimiz goller ortada. Ancak iki kez geriye düşmemize rağmen, oyuncularımızın yılmadan mücadele etmeleri, pes etmemesi önemli. Hem teknik hem fiziksel olarak dikkate aldığımızda futbolun içinde kalarak mücadele eden oyuncularımız vardı. İki takımı da tebrik ediyorum ama oyuncularımı ayrıca tebrik ediyorum. Sivas gibi deplasmanda geriye düşüp maçı kaybetmemek, oyunu çirkinleştirmeden mücadele etmek önemli. Her şeye rağmen beraberlik bizim için değerli ama maçı kazanabilirdik de" diye konuştu.

DHA