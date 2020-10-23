Unai Emery: Sivasspor gerçekten iyi takım

Villarreal teknik direktörü Unai Emery, 5-3 kazandıkları Sivasspor mücadelesini değerlendirdi, Sivasspor'un iyi bir takım olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Sivasspor gerçekten iyi takım. Yüksek kapasiteli olduklarını ve Türkiye Ligi'nde iyi gittiklerini biliyoruz. Bugün bizi zorladılar. Sivas'ta oynayacağımız maçın zor geçeceğinin bilincindeyim." dedi.

23 Ekim 2020, Cuma 00:38 Son Güncelleme:
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Unai Emery: Sivasspor gerçekten iyi takım

Unai Emery'nin Sivasspor maçı ardından değerlendirmleri şu şekilde:

Sivasspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyordum. Gerçekten yüksek kapasiteli iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum. Onlarla deplasmanda bir rövanş maçı oynayacağız ve o maçın zor geçeceğini de biliyorum. Orada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız.


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