Unai Emery: Sivasspor gerçekten iyi takım

Unai Emery'nin Sivasspor maçı ardından değerlendirmleri şu şekilde:

Sivasspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyordum. Gerçekten yüksek kapasiteli iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum. Onlarla deplasmanda bir rövanş maçı oynayacağız ve o maçın zor geçeceğini de biliyorum. Orada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız.











