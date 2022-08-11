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Umut Nayir, Ümraniyespor'da!

Geçen sezon Giresunspor forması giyen Umut Nayir geçtiğimiz günlerde TFF 1.Lig'in transfer şampiyonu Eyüpspor'a imza atmıştı. Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniye, 29 yaşındaki oyuncuyu, Eflatun-Sarılılar'dan bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

11 Ağustos 2022, Perşembe 18:11 Son Güncelleme:
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Umut Nayir, Ümraniyespor'da!

Özellikle Süper Lig 'den kadrosuna kattığı yıldızlarla TFF 1.Lig'in transfer şampiyonu olan Eyüpspor'un renklerine bağladığı isimlerden Umut Nayir, Eflatun-Sarılı formayı giymeden Ümraniyespor'un yolunu tuttu.

Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniye, 29 yaşındaki forveti 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezon Giresunspor forması giyen Umut yeni sezonda Ümraniye'nin başarısı için ter dökecek.


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