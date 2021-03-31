Umut Meraş: Bugünü unutmak istiyoruz
Umut Meraş, Milli Takım'ın Letonya ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Bugünü unutmak istediklerini vurgulayan Umut, ''Buraya kadar biz getirdik, buradan da biz götüreceğiz. Bugünü unutmak istiyoruz. Takımımıza güveniyorum.'' dedi.
A Milli Takım'ın 3-3 berabere kaldığı 90 dakikayı tecrübeli futbolcu Umut Meraş, yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Rakibin oyun planlarını bildiklerinin altını çizen Umut, ''Rakibin böyle oynayacağını biliyorduk. Ona göre de önlem almaya çalıştık ancak bazen olmayınca olmuyor.'' dedi ve ekledi:
''Buralara biz getirdik, biz götüreceğiz. Bugünü unutmak istiyoruz. Daha zorlu maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak, bunu başaracağımızı düşünüyorum."