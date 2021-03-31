Umut Meraş: Bugünü unutmak istiyoruz

A Milli Takım'ın 3-3 berabere kaldığı 90 dakikayı tecrübeli futbolcu Umut Meraş, yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Rakibin oyun planlarını bildiklerinin altını çizen Umut, ''Rakibin böyle oynayacağını biliyorduk. Ona göre de önlem almaya çalıştık ancak bazen olmayınca olmuyor.'' dedi ve ekledi:

''Buralara biz getirdik, biz götüreceğiz. Bugünü unutmak istiyoruz. Daha zorlu maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak, bunu başaracağımızı düşünüyorum."



