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Umut Camkıran Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkıyor

Umut Camkıran ile Arnold Gjergjaj arasında yapılacak olan EBU External Avrupa Şampiyonluk Kemer maçı cuma akşamı İstanbul'da Silence Convention Center'de düzenlenecek.

17 Nisan 2019, Çarşamba 12:41
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Umut Camkıran Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkıyor

Avrupa'nın en prestijli federasyonu durumunda bulunan EBU'da kemer maçında Türkiye’yi temsil eden Umut Camkıran, Arnold Gjergjaj ile karşılaşacak. Arnold Gjergjaj aslen Kosovalı olup İsviçre adına ringde olacak. Kazanan boksör hem EBU External kemerinin sahibi olacak hem de dünya sıralamasında ilk 50’de yer alacak. 

Alman ve Türk boks federasyonunun gözetiminde cuma akşamı yapılacak karşılaşmalar şu şekilde: 

Umut Camkıran - Arnold Gjergjaj (EBU Ağır Sıklet External Unvan Maçı) 

Anatoli Muratov (Kazakistan) - Edwin Palacios (Nikaragua) 

Seyda Keser - David Vicena (Çekya) 

Mensur Dedic (Bosna Herksek) - M.Ali Durmaz (Almanya) 

Mert Yıldırım - Istvan Zeller (Macaristan) 

Tarık Sözer - Giorgi Giniashivili (Gürcistan) 

Ramal Amanov (Azerbaycan) vs Sayed Mizamul Hashimi (Afganistan) 

İHA

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